Политика недели: Точки и многоточия во внутренней жизни страны. ФАН ТВ

Политическая жизнь России на этой неделе отмечена поистине историческим событием. Долгожданная юридическая точка в споре о границе между Ингушетией и Чечней наконец-то поставлена. Безусловно, в таком остром и сложном вопросе нельзя было избежать трудностей. Но найденное было решение могло кануть в Лету или отложиться на неопределенной срок, став жертвой внутриполитической борьбы и бюрократической волокиты.

Глава Ингушетии, вступивший в противостояние с оппозицией республики, поддерживаемой Конституционным судом Ингушетии, был вынужден обратиться в Конституционный суд РФ, дабы подтвердить силу договора.

В итоге, 6 декабря Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующим Конституции соглашение о границе между Ингушетией и Чечней, подписанное 26 сентября главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Более того, в мотивировочной части постановления прямо указано, что региональный Конституционный суд Ингушетии был не вправе принимать решение об отмене Соглашения.

«Конституционный суд республики Ингушетия проявил, наверное, известную смекалку. Он, конечно, не стал оценивать соглашение. Он взял и оценил по запросу депутатов, которые оказались в оппозиции по отношению к принятию закона, закон. Сам же закон — очень простой. Он состоит всего из двух статей. Первая статья — утвердить Соглашение, вторая статья — ввести его в действие по истечению 10-ти дней. Ну, естественно, что закон, можно сказать, с точки зрения реального установления границы — он бессодержателен. Он, в принципе, идет в одном пакете с самим соглашением. Поэтому, если этот закон признается несоответствующим Конституции, то одновременно, чего и добивался Конституционный суд, он блокирует действие Соглашения. Вот по нашему мнению, имея в виду вот эту цель блокирования действия Соглашения между субъектами федерации, вступившего в законную силу — выходит за пределы полномочий Конституционного суда республики Ингушетия» — заявил судья Конституционного суда Российской Федерации Сергей Маврин.

Теперь же, поставив окончательную точку в юридических вопросах по Соглашению о границе между Чечней и Ингушетией, народы обеих республик могут приступить к планомерному налаживанию отношений и урегулированию территориальных споров на законных основаниях. Это означает, что впереди ещё много трудностей, работа только начинается, но дело сдвинулось с мертвой точки, и это не может не радовать.





Минувший четверг был отмечен не только решением Конституционного суда по наболевшей теме, но и 11 по счету разговором с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Премьер-министр в прямом эфире рассказал о планах на будущее, подвел итоги работы правительства за 2018 год, отметив, что впервые за несколько лет, у нас будет профицитный бюджет и высказал свое мнение о наиболее актуальных проблемах в жизни страны. В частности, Дмитрий Медведев высказался и о школьном насилии, тема которого, к сожалению, стала особенно острой в этом году.

«Вы упомянули интернет. Мы с вами понимаем, интернет — это средство, нельзя видеть все проблемы только в самом интернете. Хотя заниматься им надо, и мы это делаем. За последние годы. Вот вы упомянули блокировки. Их там было до полутора тысяч. Возбуждались уголовные дела, кто-то привлекался к ответственности. Но проблема в том, что такого рода истории всегда индивидуальны, в каждой стране — в России, в Америке, в других странах. И здесь нет универсального рецепта. Хотя следить за этой «поляной» необходимо. И решения такие должны приниматься и дальше. Поэтому я бы исходил применительно к нашим условиям из необходимости соединения усилий всех, кто за это отвечает: семья и родители, школы и, конечно, государство в той части, в которой это относится к возможностям регулирования. Это не означает, что мы можем предотвратить все проблемы, но это все-таки, на мой взгляд, может способствовать их преодолению в наиболее тяжких вариантах» — объяснил Дмитрий Медведев.

Говоря о роли государства в защите прав человека, необходимо отметить ещё одну новость минувшей недели. Президент Российской Федерации Владимир Путин 3 декабря одобрил новый состав Совета при главе российского государства по развитию гражданского общества и правам человека. Согласно указу, в состав СПЧ вошли сценарист и режиссер Александр Сокуров, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, адвокат Шота Горгадзе, политолог Екатирина Шульмак, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие. Председателем совета все так же будет Михаил Федоров. Всего же в Совет включены 17 новых членов. Встреча обновленного СПЧ с главой государства ожидается во второй декаде декабря.