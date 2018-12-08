Правда пробьет себе дорогу: в Совфеде оценили заявление президента Болгарии по конфликту в Азове

Москва, 8 декабря. Заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что Европейский союз не должен становиться заложником внутриполитических амбиций Киева в связи с инцидентом в Керченском проливе, содержит массу нюансов, однако в двух принципиальных моментах с ним нельзя не согласиться, оценил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Радев в эфире Болгарского национального телевидения заявил, что в инциденте в Керченском проливе участвовали «более двух сторон». Кроме того, президент Болгарии призвал искать принципиальное решение вопроса, поскольку никто, по его словам, не заинтересован в милитаризации Черного моря, которая, по-видимому, происходит в настоящее время.

Член комитета Совфеда, комментируя высказывание болгарского президента, подчеркнул, что в заявлении Радева содержится масса нюансов, но в двух принципиальных моментах с ним нельзя не согласиться.

«Абсолютно бесспорно, что в керченском инциденте были задействованы третьи страны, которые буквально толкали Украину на противоправные действия, равно как и то, что Европа не должна быть заложником украинских внутриполитических амбиций», — уверен сенатор.

При этом он подчеркнул, что сказанное Радевым не стало для российской стороны откровением. Однако особую весомость его заявлению придает тот факт, что оно сделано лидером черноморской державы, для которой конфликт в Азовском море не является эпизодом, случившимся «на другом конце планеты», обратил внимание Клинцевич.

«В России не сомневаются, что правда об этом конфликте пробьет себе дорогу», — констатировал он.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца из-за нарушения госграницы РФ.

На Украине расценили законные действия российских пограничников в Азовском море как очередной «виток агрессии» со стороны РФ и заявили о введении в стране военного положения на 30 дней. Кроме того, украинская сторона ограничила въезд в страну российских граждан.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией, которую Киев организовал в преддверии выборов на Украине, намеченных на весну 2019 года.