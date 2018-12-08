Сирия снова под огнем коалиции: США и их западные союзники разнесли больницу в Хаджине

Очередные военные действия ВВС США и их союзников по международной коалиции в районе Хаджина унесли жизни еще нескольких местных жителей и причинили серьезный ущерб инфраструктуре города. О подробностях случившегося и о том, как это связано с вчерашним заявлением американского Госдепартамента по химатаке радикалов в Алеппо, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Согласно информации агентства SANA, в ходе очередного налета авиации Соединенных Штатов в Хаджине, расположенном в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, была разрушена больнице, также были убиты по меньшей мере пять гражданских лиц, еще несколько человек получили ранения.

Стоит отметить, что данный населенный пункт регулярно становится целью боевых самолетов западной коалиции. Ранее на этой неделе при очередной бомбардировке США погибли восемь мирных жителей. В прошлом месяце жертвами американцев стали еще 40 человек. Прикрываясь помощью курдским Демократическим силам Сирии (SDF) в борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), Вашингтон постоянно наносит удары по жилым кварталам внутри «Хаджинского кармана».

В этой связи вспоминаются вчерашнее высказывание представителей Госдепа Штатов, отрицавших факт применения боевиками хлора в Алеппо, и прежде всего ответ на это Министерства обороны РФ. В российском военном ведомстве отметили, что своим заявлением Вашингтон как раз рассчитывал сдвинуть фокус внимания общественности с противоправных действий коалиции в Дейр-эз-Зоре на происходившее 24-го ноября в Алеппо.

Американцы не просто отвергли сам факт химатаки исламистов, но также предъявили Сирийской арабской армии (САА) ответные обвинения, заявив, будто бы она распылила слезоточивый газ в жилых районах города. Таким образом, США привычным образом пытаются перекрыть свои реальные преступления в САР выдуманными преступлениями официального Дамаска.

По мнению военного эксперта и главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, Соединенные Штаты всегда прибегают к такой тактике, поскольку постоянно совершают что-то противоправное в Сирии. В беседе с корреспондентом ФАН он напомнил, что даже одно присутствие американцев в арабской республике уже является грубым нарушением независимости и территориальной целостности страны.

«Обвинения в адрес России и САР в проведении химических атак или, наоборот, как в нынешней ситуации, обвинения в якобы клевете по поводу реально разворачивавшихся атак боевиков — это попытки Вашингтона переложить все с больной головы на здоровую. Они отвлекают внимание, отбиваясь от всех настоящих доказательств, предоставляемых российской и сирийской сторонами. А ведь они даже не имеют никакого мандата или официального разрешения законного правительства, чтобы находится в этой стране. Но они при этом убивают ее граждан, несут разрушения, и, пытаясь как-то сгладить информационный эффект от этого, США переводят стрелки, дабы обвинить хоть в чем-либо РФ, Иран или саму Сирию», — отметил собеседник ФАН.

Хотя при этом почти все жертвы среди мирного населения в САР приходятся как раз на юго-восток Дейр-эз-Зора, где действуют сами Соединенные Штаты, их курдские наемники и войска союзных по коалиции государств. Хаджин сейчас остается одним из последних крупных оплотов ИГ1, и при продолжении разрушительной операции США на этом направлении этот город рискует повторить судьбу другой некогда «столицы» данной террористической организации — Ракки.

«Деятельность западной коалиции в Дейр-эз-Зоре ничем не отличается от той тактики, которой она придерживались в Ракке и Мосуле. То есть при поддержке наступлений наземных сил с воздуха американские ВВС вели бомбардировки по удерживаемым джихадистами населенным пунктам практически без разбора. Конечно, это вело к фатальному разрушению гражданской инфраструктуры. Это очень хорошо видно по тем сирийским и иракским городам, которые захватывались штурмом при поддержке авиации США. В Мосуле и Ракке уничтожались целые районы, чтобы проложить путь наступающим отрядам. Та же история сейчас повторяется и в Хаджине», — заключил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.