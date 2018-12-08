Володин передал Роухани слова приветствия и пожелания от Путина

Тегеран, 8 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу на двусторонней встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани передал ему приветственные слова и теплые пожелания от президента России Владимира Путина.

Как отмечается в приветствии российского лидера, в настоящее время отношения между парламентами России и Ирана эффективны и дают конкретные результаты.

«Важно, что мы законодательно обеспечиваем решения руководства наших стран. Отношения парламентов России и Ирана сейчас очень эффективны и приводят к конкретным результатам», — сказал Володин.

Роухани в своем приветствии подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин играет важную роль в поддержании двухсторонних отношений Тель-Авива и Москвы.

«Можно констатировать, что в последние пять лет мы фиксируем новый этап сотрудничества», — добавил Роухани.

В субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин находится в Тегеране. В иранской столице он принял участие во II Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. 9 и 10 декабря Володин с официальным визитом посетит Индию.