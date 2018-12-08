Сирия, 8 декабря. ВВС Израиля осуществили разведывательные полеты у сирийско-ливанской границы. Курды продолжили возводить укрепления в северной части Ракки. САА сорвала попытку нападения боевиков на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по уничтожению оставшихся от боевиков СВУ в Восточной Гуте Дамаска; предотвратили нападение исламистов на северо-западе Хамы.

Курды: лишились главы муниципалитета в городе Аль-Джарзи в провинции Дейр-эз-Зор; возводят укрепления на сирийско-турецкой границе в Ракке; возобновили массовые аресты в населенном пункте Сувейдан-Джазира юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

ВВС Израиля: провели разведывательные полеты вблизи сирийско-ливанской границы.

Провинция Дамаск

В первой половине недели сообщалось о том, что представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о намерении уничтожить все укрепления ливанского военизированного формирования «Хезболла» в приграничной зоне. В рамках операции, получившей название «Северный щит», военные самолеты ВВС Израиля провели вылеты в районе сирийско-ливанской границы. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, они носили разведывательный характер. Напомним, некоторые военные эксперты полагают, что столкновения Израиля с «Хезболлой» могут стать поводом для роста напряженности в отношениях между Тель-Авивом и Дамаском, поскольку члены ливанской организации также действуют на территории Сирии, выступая на стороне правительственных сил.

Тем временем в районе Джобар в Восточной Гуте прошли подрывные работы по уничтожению боеприпасов и взрывных устройств, заложенных исламистами, в оккупации которых территории оазиса находились вплоть до апреля этого года. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к ликвидации СВУ боевиков в 11.00. По данным Twitter-канала (SyriawatanNews), саперы правительственных сил также проведут работы в районе Кутайфа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что в восточной части провинции на территориях, занимаемых курдскими вооруженными формированиями, неизвестными был убит глава муниципалитета города Аль- Джарзи. Предполагается, что ставленник курдов мог быть застрелен членами местных племен, выступающих против оккупации данных территорий «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Напомним, многие жители Дейр-эз-Зора выказывают свое недовольство антинародной политикой курдских радикалов. Прежде всего, осуждение народа вызывает принудительная мобилизация, проводимая отрядами SDF незаконно. Так, новые аресты гражданских прошли в населенном пункте Сувейдан-Джазира, в котором дислоцируется арабское племя «Аш-Шайтат».

Тем временем появилась информация о новых жертвах ВВС возглавляемой Соединенными Штатами западной коалиции. Twitter-канал (MasarPressNet) передает, что один из жителей города Ас-Суса скончался от ран, полученных в результате предыдущего воздушного налета международного альянса. Напомним, накануне при бомбардировках ВВС США также погибли восемь человек.

Провинция Ракка

Отряды народной самообороны (YPG) продолжают возводить укрепления вблизи сирийско-турецкой границы в рамках подготовки к крупномасштабному наступлению турецких вооруженных сил. Как передает медиапортал Masar Press Agency, силы YPG роют тоннели недалеко от деревни Аль-Манбатах, расположенной на севере провинции. В преддверии старта военной операции силы Анкары время от времени ведут обстрелы военных объектов противника. Напомним, Турция намеревается зачистить приграничную зону от присутствия курдских вооруженных формирований, дабы избежать проникновения радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территорию Турецкой Республики. Как известно, данное формирование отнесено Анкарой к числу запрещенных. Тем не менее турецкое правительство обеспокоено поддержкой, которую курды получают от Соединенных Штатов. Помимо поставок силам SDF вооружения, США также развернули несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Турцией.

Провинция Хама

Исламисты вооруженной оппозиции предприняли еще одну попытку пробраться на подконтрольные Сирийкой арабской армии (САА) территории в северной части Хамы. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), воспользовавшись плохими погодными условиями, боевики намеревались ударить по расположениям сил САР в районе между населенными пунктами Керназ и Аль-Хаммамият на северо-западе от административного центра провинции. Тем не менее правительственным подразделениям удалось предотвратить атаку джихадистов. В качестве ответных действий артиллерийские дивизионы САА открыли огонь по опорным пунктам радикалов недалеко от города Ас-Сахр. Никакой информации о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, территории на севере региона входят в демилитаризованную зону, которая была сформирована после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся 17 сентября в Сочи. Несмотря на действующий здесь режим тишины, джихадисты не прекращают провоцировать вооруженные столкновения.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)