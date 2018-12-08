Нетаньяху проинформировал Путина об операции на границе Израиля и Ливана

Москва, 8 декабря. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре проинформировал президента РФ Владимира Путина об операции Тель-Авива на израильско-ливанской границе. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

В свою очередь российский лидер отметил, что стабильность в регионе необходимо обеспечивать в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координации со стороны Временных сил ООН в Ливане.

Также в ходе разговора с Нетаньяху российский президент призвал совершенствовать взаимодействие Тель-Авива и Москвы по военной линии. Телефонный разговор лидеров состоялся в субботу по инициативе израильской стороны.

Израиль объявил о начале операции «Северный щит» 4 декабря. В рамках нее военные намерены ликвидировать трансграничные тоннели ливанского движения «Хезболла». По данным израильской стороны, через тоннели осуществляется переброска боевиков на территорию еврейского государства.

Ранее МИД РФ подчеркнул, что право Израиля на самооборону не вызывает сомнения, однако, защищаясь, Тель-Авив не должен нарушать резолюцию 1701 СБ ООН.