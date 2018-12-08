Протесты в Париже: к демонстрации присоединились требующие независимости каталонцы

Париж, 8 декабря. К массовым протестам «желтых жилетов» в Париже присоединились жители Каталонии, которая требуют признать независимость от Испании. Группа людей с флагами Каталонии прибыла на подкрепление парижским манифестантам, об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин с места событий.

К демонстрантам на Елисейских полях в центре Парижа присоединились люди с флагами Каталонии, многие из них говорят по-испански. Вместе в парижскими протестующими они скандируют «Макрон – вор!» и призывают к штурму президентского дворца. В толпе звучат требования об отставке нынешнего президент Франции Эммануэля Макрона наряду с призывами к предоставлению независимости Каталонии, ФАН ведет трансляцию.

Кроме того, в толпе много демонстрантов, симпатизирующих Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом они сообщили корреспонденту ФАН.