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Путин провел разговор с премьер-министром Израиля

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Путин провел разговор с премьер-министром Израиля

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре российский лидер отметил необходимость усовершенствовать взаимодействие Тель-Авива и Москвы по военной линии, передает пресс-служба Кремля.

«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что главы государств договорились провести очередную личную встречу. Также российский лидер заявил, что Россия и Израиль должны улучшить взаимодействие по военной линии. В этих целях в ближайшее время может состояться встреча экспертов министерств обороны в рамках совместной рабочей группы.

Автор: Василий Котов
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