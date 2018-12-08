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«Не шутка и не троллинг»: Милонов прокомментировал фото Порошенко и военного с символикой СС

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«Не шутка и не троллинг»: Милонов прокомментировал фото Порошенко и военного с символикой СС

Москва, 9 декабря. Виталий Милонов прокомментировал опубликованную в соцсетях фотографию, на которой запечатлены Петр Порошенко и одетый в форму с символикой СС военнослужащий.

По мнению депутата Госдумы РФ, эмблема дивизии СС «Мертвая голова» на форме военнослужащих — не исключение, а естественное проявление идеологии, которой питаются власти Украины, и атмосферы, в которой живут украинские войска.

«Я не понимаю, почему Петр Алексеевич и себе такой шеврон не завел, ведь его идеология ничем не отличается от идеологии тех, кто в 41-м году пришел на территорию СССР», — заявил Милонов iReactor.

Парламентарий отметил, что это не шутка и не троллинг, а «полное отражение атмосферы в украинских подразделениях».

«Если говорить о каких-то десантниках или добровольческих батальонах, там идеология национал-социализма в полный рост, сам это лично видел. А что еще должен носить на своем шевроне адепт национал-социалистической идеи?» — поинтересовался депутат.

Напомним, ранее в Сети появилось резонансное фото украинского президента Петра Порошенко и военного в форме с символикой СС.

Автор: Ксения Пудовкина
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