Вертолеты полиции над Триумфальной аркой: напряжение в центре Парижа растет

Париж, 8 декабря. Еще одна колона демонстрантов прорывается к Елисейским полям со стороны Триумфальной арки, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

На перехват прибывшего к протестующим подкрепления полиция отправила броневик. В воздух подняты вертолеты, силовики активно применяют газ, от которого, впрочем, страдают сами. По последним данным, в Париже задержано уже около 500 демонстрантов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео, демонстрирующее попытки протестующих отбить атаки силовиков.