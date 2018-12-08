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Протесты в Париже: один человек получил ранения во время демонстрации «желтых жилетов»
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Вертолеты полиции над Триумфальной аркой: напряжение в центре Парижа растет

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Вертолеты полиции над Триумфальной аркой: напряжение в центре Парижа растет

Париж, 8 декабря. Еще одна колона демонстрантов прорывается к Елисейским полям со стороны Триумфальной арки, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

На перехват прибывшего к протестующим подкрепления полиция отправила броневик. В воздух подняты вертолеты, силовики активно применяют газ, от которого, впрочем, страдают сами. По последним данным, в Париже задержано уже около 500 демонстрантов. 

Вертолеты полиции над Триумфальной аркой: напряжение в центре Парижа растет

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео, демонстрирующее попытки протестующих отбить атаки силовиков.

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
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