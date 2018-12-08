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Общество

Названы регионы РФ с наиболее проблемными предприятиями

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Названы регионы РФ с наиболее проблемными предприятиями

Москва, 8 декабря. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) назвала регионы, где находятся предприятия с наибольшей задолженностью по зарплате. К числу проблемных регионов относятся Удмуртия, а также Тверская и Астраханская области.

«Ситуация с задолженностью по заработной плате одна из самых сложных на предприятиях-банкротах Удмуртской республики, Тверской и Астраханской областей», — сообщил руководитель Роструда Всеволод Вуколов на съезде партии «Единая Россия».

По словам Вуколова, «Торжокский вагоностроительный завод» задолжал сотрудникам более 85 миллионов рублей, а предприятие «Красные Баррикады» в Астраханской области накопило долгов на 96 миллионов.

В Удмуртской области завод строительных материалов просрочил перед работниками выплату почти 52 миллионов рублей.  

Автор: Федор Веснин
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