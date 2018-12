Бывший хоккеист ЦСКА Покровский раскрыл подробности потасовки на матче КХЛ

Ярославль, 8 декабря. Линейный арбитр Иван Дедюля госпитализирован в больницу Ярославля с закрытой черепно-мозговой травмой после потасовки во время матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Йокерит». Бывший хоккеист СКА, «Авангарда» и ЦСКА Валерий Покровский считает необходимым принять меры для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

#Blackhawks prospect Artur Kayumov sent referee to hospital during #KHL game pic.twitter.com/KO8EuY0OOg