Бывший хоккеист ЦСКА Покровский раскрыл подробности потасовки на матче КХЛ

Ярославль, 8 декабря. Линейный арбитр Иван Дедюля госпитализирован в больницу Ярославля с закрытой черепно-мозговой травмой после потасовки во время матча регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Йокерит». Бывший хоккеист СКА, «Авангарда» и ЦСКА Валерий Покровский считает необходимым принять меры для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Видел этот момент. Была драка между двумя игроками: «Локомотива» и «Йокерита». В принципе, драка уже заканчивалась, но страсти вспыхнули по новой, и судья вклинился между двумя хоккеистами, пытаясь их разнять, прекратить это побоище. Игрок «Локомотива» попытался наотмашь ударить хоккеиста «Йокерита», но, к сожалению, удар был не поставленный — видно, что человек мало что знает о боксе. Удар был незрячий, попал в судью. Здесь обоюдная ошибка и игрока, который обязан держать себя в рамках дозволенного. Но и судья, вклиниваясь в такой ситуации в драку, должен понимать, что случиться может, что угодно. Нужно было занять другую позицию», — заявил Покровский.

Характеризуя произошедший инцидент, он отметил, что «это палка о двух концах».

«С одной стороны, судья допустил небольшую ошибку, но он делал это из благих побуждений. А игрок не держал себя в руках. Необходимо досконально разобраться в ситуации и принять меры для того, что такие ситуации не повторялись, потому что травму получил судья. Он пропустит ближайший матч, на который был назначен — это влияет на его дальнейшую карьеру, зарплату и здоровье, в конце концов», — констатировал спортсмен.

По мнению хоккеиста, дисквалификация для игрока «Локомотива» Артура Каюмова, который и нанес удар судье, должна быть соразмерной его поступку. Действия хоккеиста могли быть умышленными, с одной стороны, а с другой — удар мог быть неконтролируемым и адресованным именно игроку команды-соперника, указал Покровский.

В связи с этим он уверен, что руководству клуба необходимо принять такие меры, чтобы игрок больше не принимал участие ни в каких стычках.