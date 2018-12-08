ФАН публикует видео из протестующего Парижа, где полиция применила слезоточивый газ

Париж, 8 декабря. В субботу в Париже продолжаются протестные акции «желтых жилетов». Столкновения митингующих с полицией продолжаются. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

На кадрах участники акций в узком переулке размахивают флагами и скандируют требования. Между ними в шлемах и защитной одежде можно заметить сотрудников СМИ. Протестующие начинают скандировать все активнее и громче.

Навстречу им выдвигаются, огородившись щитами, полицейские. Жандармы применяют против митингующих слезоточивый газ. После этого выкрики участников акции затихают, переулок пустеет.

Протестные акции «желтых жилетов» продолжаются во Франции с 17 ноября. За развитием событий в субботу в центре Парижа следит корреспондент Федерального агентства новостей. По последним данным, во французской столице было задержано более 350 человек.

Изначально французы выходили на улицы, чтобы высказать протест против повышения цен на бензин, сегодня жители Франции протестуют против либеральных реформ. Они требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона.