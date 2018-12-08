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Протесты в Париже: один человек получил ранения во время демонстрации «желтых жилетов»
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Демонстранты отбили атаку полиции у Триумфальной арки, ФАН публикует видео

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Демонстранты отбили атаку полиции у Триумфальной арки, ФАН публикует видео

Париж, 8 декабря. Демонстранты отразили атаку полиции возле Триумфальной арки, вернув себе ранее потерянные позиции на площади Шарля де Голля, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Силовикам пришлось отступить после того, как «желтые жилеты» получили подкрепление — к обронявшим позиции на Елисейских полях пробилась большая группа демонстрантов, которые стекаются в центр Парижа с окраин. 

В полицейских летят баллончики с краской, а также строительный мусор. Напомним, по последней информации, в Париже уже задержано около 500 участников протеста «желтых жилетов».     

Федеральное агентство новостей ведет прямой репортаж из Парижа, где десятки тысяч человек протестуют против повышения цен на топливо и требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.  

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
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