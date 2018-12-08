Названы лучшие программы с дополненной реальностью на iPad Pro 2

Москва, 8 декабря. Новый iPad Pro 2 от Apple, представленный в ноябре, поразил не только своей ценной в 70 тысяч рублей, но также и характеристиками. «Железо» позволяет пользователям планшета работать с дополненной реальностью.

Телеканал «360» собрал самые интересные образовательные и развлекательные программы для iPad Pro 2 с дополненной реальностью. Программа Wonderscope использует дополненную реальность и воплощает в жизнь сказочных персонажей. Если навести камеру на ровную поверхность, то появится Красная шапочка или волк.

Приложение FishingGO AR позволяет погрузиться в аквариум и поплавать с экзотическими рыбами. Морских обителей можно рассмотреть поближе, если навести камеру и подойти к объекту.

Для изучения земной флоры подходит приложение Plantale. Разработчики предлагают юным натуралистам понаблюдать за жизнью растений. Пользователь может ухаживать за растениями, удобрять их и поливать, а приложение даст советы по уходу.

Кроме того, существует приложение для юных врачей, желающих изучить анатомию, будущих космонавтов и игры с роботами.