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Общество

Госпрограммы помогут россиянам старше 45 лет найти работу — глава Минтруда 

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Госпрограммы помогут россиянам старше 45 лет найти работу — глава Минтруда 

Москва, 8 декабря. У россиян старше 45 лет не может возникнуть сложностей с трудоустройством, для этого существуют соответствующие госпрограммы, напомнил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Об этом он заявил на XVIII съезде партии «Единая Россия» в ответ на слова руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основателя Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Федермессер считает, что жителям РФ старше 45 трудно найти работу, хотя у них достаточно времени и энергии, чтобы трудиться.

«Я не могу с этим согласиться. Возможно найти работу», — сказал Топилин.

Он подчеркнул, что в случае возникновения проблем граждане могут воспользоваться государственными программами. В частности, по словам Топилина, из бюджета выделено 5 миллиардов рублей на программу переобучения россиян предпенсионного возраста. Министр уточнил, что средства будут направляться с 2019 года.

Автор: Василий Котов
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