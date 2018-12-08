Самые распространенные профессии в России назвали в Госдуме

Москва, 8 декабря. Профессии водителя и продавца являются на сегодняшний день наиболее распространенными в России, однако они стремительно теряют актуальность на фоне развития искусственного интеллекта и онлайн-торговли. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

В субботу на дискуссионной площадке «Качество жизни» съезда «Единая Россия» Никонов отметил, что профессия водителя является самой массовой в России. При этом, подчеркнул он, в «Сколково» уже появились и вовсю работают автомобили, которыми управляет искусственный интеллект.

«Профессия водителя явно уходящая», — считает депутат.

Второй наиболее распространенной профессией в российском государстве, уверен Никонов, является продавец. Однако и эта профессия постепенно становится все менее актуальной.

«Крупнейшая в мире торговая компания называется Alibaba. Ее создал Джек Ма. У него в компании, имеющей капитализацию порядка 600 миллиардов долларов, нет ни одного продавца. Там есть роботы и там есть почтовые работники», — констатировал парламентарий.

Напомним, «Яндекс» разработал для «Сколково» беспилотные автомобили, которые должны выполнять роль такси в иннограде. «Яндекс» начал работу над технологией автономного управления в 2016 году, а в феврале 2018 года первый автомобиль-беспилотник проехал по московским улицам. Летом этого же года он преодолел почти 800 км от Москвы до Казани.

В компании считают беспилотные машины самыми безопасными в мире. Новые технологии помогают машине следить за ситуацией на дороге, объезжать препятствия, не нарушать правила. Одной из первых беспилотный автомобиль протестировала обозреватель Федерального агентства новостей.