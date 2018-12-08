Сирия: почти две тысячи беженцев вернулись за сутки из Ливана и Иордании

Дамаск, 8 декабря. Почти две тысячи человек возвратились в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 1938 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» и «Земрани» – 1357 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 581 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом сообщается, что 215 человек вернулись за сутки в места постоянного проживания внутри страны.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Москва в том числе помогает Дамаску в вопросе восстановления инфраструктуры после боевых действий. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома.

Ранее глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что более 30 тысяч домов восстановлено для беженцев, возвращающихся в Сирию из иностранных государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.