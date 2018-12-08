Французские полицейские попали в ловушку из газовых гранат

Париж, 8 декабря. Массовые акции протестов «желтых жилетов» в Париже поставили правоохранителей в безвыходное положение – демонстранты заблокировали сотрудников МВД в узкой улице и забросали газовыми гранатами. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин с места событий.

В ходе сражения манифестантов с полицией на Елисейских полях в районе улицы Арсена Уссе полиция пострадала от собственных средств борьбы. Полицейские забрасывали протестующих газовыми гранатами, но те стали возвращать их назад. Таким образом, протестующие оттеснили сотрудников МВД Франции в узкую улицу и закидали в ответ, ФАН ведет трансляцию.

Полицейские оказались заблокированы, многие из них стали задыхаться в тесном пространстве. В отличие от Елисейских полей, занятых манифестантами, узкую улицу заволокло газом.