«А десантироваться на баркасах будут?»: военный эксперт пошутил над «бригадой будущего» ВМСУ
Украинскую «бригаду будущего» ВМС вооружают советскими танками Т-80 и модернизированной версией советского бронетранспортера БТР-70. Об этом рассказал полковник Николай Палас, командир созданного в ноябре особого соединения морской пехоты.
В интервью газете «Народная армия» Николай Палас заявил о своей уверенности в том, что «через небольшой промежуток времени эту бригаду можно будет назвать бригадой будущего».
Полковник сообщил, что ее уже вооружают «современной техникой» — советскими танками Т-80, бронетранспортерами БТР-7, представляющими собой модернизированный вариант советского БТР-70, а также новинками украинского военпрома — бронеавтомобилями «Варта», ПТРК «Стугна-П» и модернизированным стрелковым оружием.
Палас убежден, что «в итоге новое соединение будет олицетворять все высокие стандарты, которым следует каждое подразделение ВСУ».
Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя эти заявления командира украинской «бригады будущего», заметил, что советские танки и бронетранспортеры — техника, безусловно, хорошая и надежная, и личный состав ВСУ умеет ею пользоваться, то есть не нужно будет тратить время на переобучение.
«Конечно, никаких прорывных видов вооружения украинская морская пехота не получает. Все старое советское или модернизированное. А бронеавтомобили — это средство передвижения, а не вооружение. И на чем они будут десантироваться? У них судов-то нет крупных. На баркасах что ли? Или на гражданских судах?» — пошутил Михаил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.
Говоря о боеспособности морской пехоты Украины, он напомнил, что у нее нет опыта серьезных боевых действий.
«Непонятно, насколько хорошо готовы украинские морпехи. Другие части ВСУ показали низкий уровень подготовки во время боевых действий. Сомневаюсь, что здесь ситуация лучше. Да и опыта руководства десантными операциями на Украине вообще нет. Так что слова Николая Паласа — это очередное бравурное заявление», — заявил военный эксперт.
Он сравнил высказывания командира соединения украинской морской пехоты о «бригаде будущего» и ее «высоких стандартах» с заявлением ныне задержанного командира украинского бронекатера Романа Мокряка о якобы новой тактике украинских моряков под названием «Волчья стая», которую будут применять против российских кораблей.
«Он хвастался, что тактику «Волчья стая» придумали современные доблестные украинские моряки, хотя ее применяли американские подводники еще в годы Второй мировой. А кроме того, когда дошло до дела, хвастун Роман Мокряк предпочел сдаться без боя, понимая, что в противном случае его не было бы в живых. Так что украинские волки — беззубые, только выть могут», — заметил Михаил Александров.