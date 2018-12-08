«А десантироваться на баркасах будут?»: военный эксперт пошутил над «бригадой будущего» ВМСУ

Украинскую «бригаду будущего» ВМС вооружают советскими танками Т-80 и модернизированной версией советского бронетранспортера БТР-70. Об этом рассказал полковник Николай Палас, командир созданного в ноябре особого соединения морской пехоты.

В интервью газете «Народная армия» Николай Палас заявил о своей уверенности в том, что «через небольшой промежуток времени эту бригаду можно будет назвать бригадой будущего».

Полковник сообщил, что ее уже вооружают «современной техникой» — советскими танками Т-80, бронетранспортерами БТР-7, представляющими собой модернизированный вариант советского БТР-70, а также новинками украинского военпрома — бронеавтомобилями «Варта», ПТРК «Стугна-П» и модернизированным стрелковым оружием.

Палас убежден, что «в итоге новое соединение будет олицетворять все высокие стандарты, которым следует каждое подразделение ВСУ».

Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя эти заявления командира украинской «бригады будущего», заметил, что советские танки и бронетранспортеры — техника, безусловно, хорошая и надежная, и личный состав ВСУ умеет ею пользоваться, то есть не нужно будет тратить время на переобучение.

«Конечно, никаких прорывных видов вооружения украинская морская пехота не получает. Все старое советское или модернизированное. А бронеавтомобили — это средство передвижения, а не вооружение. И на чем они будут десантироваться? У них судов-то нет крупных. На баркасах что ли? Или на гражданских судах?» — пошутил Михаил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Говоря о боеспособности морской пехоты Украины, он напомнил, что у нее нет опыта серьезных боевых действий.

«Непонятно, насколько хорошо готовы украинские морпехи. Другие части ВСУ показали низкий уровень подготовки во время боевых действий. Сомневаюсь, что здесь ситуация лучше. Да и опыта руководства десантными операциями на Украине вообще нет. Так что слова Николая Паласа — это очередное бравурное заявление», — заявил военный эксперт.

Он сравнил высказывания командира соединения украинской морской пехоты о «бригаде будущего» и ее «высоких стандартах» с заявлением ныне задержанного командира украинского бронекатера Романа Мокряка о якобы новой тактике украинских моряков под названием «Волчья стая», которую будут применять против российских кораблей.