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Более 350 человек задержали на акциях протеста в Париже

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Более 350 человек задержали на акциях протеста в Париже

Москва, 8 декабря. В субботу на акциях протеста в Париже задержали более 350 человек, передает телеканал BFMTV.

Как уточнили журналистам в полиции, всего было задержано 354 участника акции «желтых жилетов», из них 127 в настоящее время находятся под стражей. По данным радиостанции France Info, только на Елисейских полях протестуют порядка 1,5 тысячи человек.

В субботу в Париже проходит очередная протестная акция «желтых жилетов». В Париже находится корреспондент Федерального агентства новостей, он следит за развитием событий.

Более 350 человек задержали на акциях протеста в Париже

Митинги начались во Франции 17 ноября. Изначально они были направлены против повышения цен на бензин, сегодня жители выходят на улицы, чтобы высказать протест в отношении либеральных реформ. Участники акций требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что полиция начала применять в отношении протестующих газовые гранаты.

Автор: Василий Котов
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