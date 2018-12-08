Более 350 человек задержали на акциях протеста в Париже

Москва, 8 декабря. В субботу на акциях протеста в Париже задержали более 350 человек, передает телеканал BFMTV.

Как уточнили журналистам в полиции, всего было задержано 354 участника акции «желтых жилетов», из них 127 в настоящее время находятся под стражей. По данным радиостанции France Info, только на Елисейских полях протестуют порядка 1,5 тысячи человек.

В субботу в Париже проходит очередная протестная акция «желтых жилетов». В Париже находится корреспондент Федерального агентства новостей, он следит за развитием событий.

Митинги начались во Франции 17 ноября. Изначально они были направлены против повышения цен на бензин, сегодня жители выходят на улицы, чтобы высказать протест в отношении либеральных реформ. Участники акций требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что полиция начала применять в отношении протестующих газовые гранаты.