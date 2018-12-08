Налоговая нагрузка в России не будет повышаться в течение шести лет — Силуанов

Москва, 8 декабря. Налоговую нагрузку в течение ближайших нескольких лет увеличивать не будут. Об этом сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

По его словам, повышать налоговую нагрузку не планируют в течение шести лет. Также Силуанов подчеркнул, что несмотря на данный факт изменения внутри налоговой системы, которые понесут стимулирующий характер, будут проводиться.