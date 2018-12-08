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Только 10 задержанных украинских моряков воспользовались правом звонка

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Только 10 задержанных украинских моряков воспользовались правом звонка

Москва, 8 декабря. Правом на один телефонный звонок воспользовались только 10 из 24 задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков, сообщил в субботу начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

Он отметил, что право на один телефонный разговор было предоставлено всем задержанным.

«Воспользовались 10 граждан Украины, остальные отказались», — уточнил Шишов.

Как добавил начальник следственного управления ФСБ, ко всем задержанным обеспечен допуск консулов посольства Украины, морякам предоставлены адвокаты-защитники.

Только 10 задержанных украинских моряков воспользовались правом звонка

«Всем обвиняемым в надлежащем порядке обеспечен допуск консулов посольства Украины, а также в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом предоставлены адвокаты-защитники», — сказал он.

Три украинских военных корабля 25 ноября нарушили границу РФ в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно выполняя опасные маневры. Требования российских пограничников моряки игнорировали. Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Украинские моряки в настоящее время находятся в СИЗО в Москве.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию границы и не нарушали норм международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей.

Автор: Василий Котов
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