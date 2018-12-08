Власти Франции расследуют утечку плана действий полиции во время протестов «желтых жилетов»

Париж, 8 декабря. Власти Франции расследуют утечку документов с планом действий органов правопорядка во время массовых протестов «желтых жилетов», которые охватили Париж в субботу.

Как сообщает газета Parisien, документ появился в Сети в пятницу. В опубликованных документах содержится информация о мероприятиях по обеспечению безопасности во время манифестаций.

В том числе в Сеть попали план действий и инструкции по полицейским и юридическим процедурам. Также к плану прилагается список лиц, которым нежелательно появляться во французской столице. Расследованием утечки займется следственная бригада по мошенничеству с информационными технологиями.

Париж охватила четвертая волна протестов, которую манифестанты назвали «Актом IV». Наиболее радикально настроенные протестующие скандируют «Макрон – вор!» и требуют отставки нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, Федеральное агентство новостей ведет трансляцию с места событий.

Как сообщил специальный корреспондент ФАН Владимир Тулин с места событий, полиция начала обстрел демонстрантов газовыми гранатами. Всего в городе задействованы более 8 тысяч сотрудников МВД Франции.