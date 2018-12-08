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Эксперт объяснил, почему знак «Шипы» уже неактуален

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Эксперт объяснил, почему знак «Шипы» уже неактуален

Москва, 8 декабря. Постановление правительства РФ, подразумевающее, что водителям больше не нужно устанавливать на автомобили с шипованной резиной знак «Шипы», вступило в силу в субботу. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объяснил, почему знак потерял актуальность.

Эксперт напомнил, что знак «Шипы» ввели еще в советские времена, когда считалось, что шипы крепятся ненадежно. Зачастую их устанавливали кустарно, поэтому они могли часто отлетать и попадать в лобовое стекло позади идущей машины, добавил он.

Помимо этого подразумевалось, что тормозной путь автомобиля с шипами в зимнее время короче, чем у транспортного средства без шипов. Также предполагалось, что человек, идущий сзади автомобиля, проявит бдительность, увидев соответствующий знак, рассказал эксперт.

Эксперт объяснил, почему знак «Шипы» уже неактуален

Однако современные фабричные шипы закрепляют очень хорошо, отметил Моржаретто. Кроме того, совершенствуются и сами автомобили.

«На нормальном покрытии тормозной путь у машин с шипами и без шипов сегодня одинаковый. Он отличается разве что на льду. Но мы говорим о среднегородских условиях», — цитирует его RT.

По его словам, с точки зрения безопасности после упразднения знака ничего не изменится. Водители смогут не клеить знак, частично закрывающий задний обзор, констатировал эксперт.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что ответственность за отсутствие знака «Шипы» в виде штрафа в 500 рублей была введена в 2017 году. Зимой же прошлого года на наклейки начался ажиотажный спрос: продавцы в три раза подняли стоимость товара, а водители стали изготавливать знаки самостоятельно, передает телеканал «360».

Автор: Екатерина Кухарева
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