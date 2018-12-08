Эксперт объяснил, почему знак «Шипы» уже неактуален

Москва, 8 декабря. Постановление правительства РФ, подразумевающее, что водителям больше не нужно устанавливать на автомобили с шипованной резиной знак «Шипы», вступило в силу в субботу. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объяснил, почему знак потерял актуальность.

Эксперт напомнил, что знак «Шипы» ввели еще в советские времена, когда считалось, что шипы крепятся ненадежно. Зачастую их устанавливали кустарно, поэтому они могли часто отлетать и попадать в лобовое стекло позади идущей машины, добавил он.

Помимо этого подразумевалось, что тормозной путь автомобиля с шипами в зимнее время короче, чем у транспортного средства без шипов. Также предполагалось, что человек, идущий сзади автомобиля, проявит бдительность, увидев соответствующий знак, рассказал эксперт.

Однако современные фабричные шипы закрепляют очень хорошо, отметил Моржаретто. Кроме того, совершенствуются и сами автомобили.

«На нормальном покрытии тормозной путь у машин с шипами и без шипов сегодня одинаковый. Он отличается разве что на льду. Но мы говорим о среднегородских условиях», — цитирует его RT.

По его словам, с точки зрения безопасности после упразднения знака ничего не изменится. Водители смогут не клеить знак, частично закрывающий задний обзор, констатировал эксперт.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что ответственность за отсутствие знака «Шипы» в виде штрафа в 500 рублей была введена в 2017 году. Зимой же прошлого года на наклейки начался ажиотажный спрос: продавцы в три раза подняли стоимость товара, а водители стали изготавливать знаки самостоятельно, передает телеканал «360».