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Суда ВМС Украины не подавали заявку о проходе Керченского пролива перед инцидентом

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Суда ВМС Украины не подавали заявку о проходе Керченского пролива перед инцидентом

Москва, 8 декабря. Суда ВМС Украины не подавали заявку о проходе Керченского пролива перед инцидентом, заявил в субботу начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов. По его словам, соответствующий запрос не поступал от украинской стороны ни за 48, ни за 24, ни за 4 часа до захода.

Шишов напомнил, что в соответствии с приказом Минтранса РФ от 21 октября 2015 года корабли должны информировать  о подходе к Керченскому проливу за 48 часов, повторно заявка должна быть отправлена за 24 часа, а за четыре часа до прохода пролива моряки должны уточнить информацию еще раз.

«Заявки на пересечение пролива не подавались», — подчеркнул Шишов, добавив, что соответствующие правила прохода через территориальное море действуют с 1999 года.

Суда ВМС Украины не подавали заявку о проходе Керченского пролива перед инцидентом

Три украинских военных корабля 25 ноября нарушили границу РФ в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, попутно совершая опасные маневры. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали.

Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена прибегнуть к специальным мерам. Как пояснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы, норм международного законодательства они не нарушали. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Киева.

Автор: Василий Котов
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