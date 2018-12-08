В ФСБ прокомментировали незаконный захват Украиной экипажа российского судна «Норд»

Москва, 8 декабря. Инцидент с захватом российского судна «Норд» Украиной продемонстрировал наличие реальных угроз безопасности граждан РФ и свободе судоходства в Азовском море со стороны Киева. Соответствующим образом прокомментировал ситуацию первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ вице-адмирал Алексей Вольский.

Он сообщил, что на данный момент зафиксировано несколько провокаций со стороны украинских властей, и важно подчеркнуть «незаконные действия украинских пограничников по захвату 25 марта текущего года рыболовецкого судна и российского экипажа промыслового судна «Норд».

«Данное событие показало наличие на территории Республики Крым и в Азовском море реальных угроз безопасности граждан Российской Федерации и безопасности, свободе судоходства со стороны официальной украинской власти», — сообщил Вольский.

Отметим, капитан судна до настоящего дня удерживается властями Украины. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».