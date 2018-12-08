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Протестующие в Париже прорвали полицейское оцепление

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Протестующие в Париже прорвали полицейское оцепление

Париж, 8 декабря. В Париже проходят массовые протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо. Манифестанты прорвали полицейское оцепление и двинулись по улице Арсена Уссе в сторону Елисейского дворца, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин с места событий.

Протестующие в Париже прорвали полицейское оцепление

Радикально настроенные протестующие скандируют «Макрон — вор и подкаблучник!». Манифестанты требует отставки нынешнего президент Франции Эммануэля Макрона. В толпе слышатся призывы к штурму Елисейского президентского дворца.

Протестующие в Париже прорвали полицейское оцепление

Протестующие сметают все на своем ходу, ломают заграждения и учиняют беспорядки. Полиция контролирует ситуацию, но пока не вмешивается, ФАН ведет трансляцию с места событий.

Полицейские и жандармы встречают протестантов рядами полицейских щитов, для обеспечения безопасности мобилизованы около 8 тысяч сотрудников МВД Франции. По улицам столицы Франции курсируют бронеавтомобили.

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
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