Артиллерийские установки на катерах ВМСУ в Керчи были готовы к бою

Москва, 8 декабря. Артиллерийские установки на катерах ВМСУ, задержанных при попытке нарушить госграницу РФ в Керченском проливе, были заряжены и готовы к бою. Об этом заявил глава следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

«В ходе осмотров катеров установлено, что расчехленные артиллерийские установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патроннике, электропитание подключено», — сообщил начальник СУ ФСБ РФ.

Катера «Никополь» и «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины 25 ноября были задержаны российскими пограничниками при попытке войти во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Требование ФСБ РФ о немедленной остановке экипажи кораблей проигнорировали и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

Во время задержания три моряка ВМСУ получили ранения. Им была оказана своевременная медицинская помощь. Задержанные признались, что получили приказ о провокации от верховного командования Украины. Кроме того, среди задержанных были два сотрудника Службы безопасности Украины.

По факту провокации возбуждено уголовное дело. Суд арестовал задержанных на 60 суток. Арестованных перевели из Крыма в московские СИЗО «Матросская тишина» и «Лефортово». Накануне арестованных посетили украинские консулы. С моряками ВМСУ работает омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, арестованные не жаловались на условия содержания. Правозащитница добавила, что состояние здоровья раненых моряков оценивается как стабильное.