Актриса редкого таланта и обаяния: Путин поздравил Фрейндлих с днем рождения

Москва, 8 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил советскую и российскую актрису театра и кино, певицу и народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля.

«Вас по праву считают актрисой редкого таланта и обаяния, искренним, душевно щедрым человеком. Многие годы вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе», — говорится в обращении российского лидера.

Президент отметил, что каждая сыгранная Фрейндлих роль уникальна и является результатом неустанного творческого поиска, высочайшего профессионализма и безграничной преданности своему делу. Путин пожелал имениннице крепкого здоровья и вдохновения.

Фрейндлих полюбилась миллионам советских и российских зрителей после выдающейся работы над комедийной мелодрамой режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман», в которой актриса исполнила главную роль Людмилы Калугиной. После выхода фильма на экран в 1977 году Фрейндлих признали актрисой года по версии журнала «Советский экран».

В списке киноролей артистки также «Жестокий романс», «Полосатый рейс», «Д’Артаньян и три мушкетера» и многие другие, которые также были тепло приняты зрителями и кинокритиками.

Ранее президент поздравил с 55-летним юбилеем российского актера и режиссера Владимира Машкова, отметив многогранный талант артиста.