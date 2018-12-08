Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

ФСБ назвала Крымский мост главной целью украинских провокаций

44
0 Оставить комментарий

ФСБ назвала Крымский мост главной целью украинских провокаций

Москва, 8 декабря. Закрытие судоходства в Керченском проливе перед инцидентом с задержанием кораблей ВМСУ было связано с предупреждением вероятной провокации в отношении Крымского моста. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.    

Именно Крымский является главной целью украинских провокаций, осуществляемых в районе Керченского пролива, подчеркнули в ФСБ.

«Это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания», — сообщил Вольский.

Напомним, в ФСБ ранее также уточнили, как получили ранения украинские моряки, а также опровергли заявления Киева о якобы блокаде Керченского пролива.

Кроме того, в субботу стало известно, что артиллерийские установки на кораблях ВМСУ были готовы к бою. 

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.