ФСБ назвала Крымский мост главной целью украинских провокаций

Москва, 8 декабря. Закрытие судоходства в Керченском проливе перед инцидентом с задержанием кораблей ВМСУ было связано с предупреждением вероятной провокации в отношении Крымского моста. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский.

Именно Крымский является главной целью украинских провокаций, осуществляемых в районе Керченского пролива, подчеркнули в ФСБ.

«Это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания», — сообщил Вольский.

Напомним, в ФСБ ранее также уточнили, как получили ранения украинские моряки, а также опровергли заявления Киева о якобы блокаде Керченского пролива.

Кроме того, в субботу стало известно, что артиллерийские установки на кораблях ВМСУ были готовы к бою.