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Протесты в Париже: один человек получил ранения во время демонстрации «желтых жилетов»
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Политика

Полиция Парижа задержала более 400 человек во время протестов «желтых жилетов»

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Полиция Парижа задержала более 400 человек во время протестов «желтых жилетов»

Париж, 8 декабря. Французская полиция задержала более 400 человек во время массовых протестов «желтых жилетов» в Париже, об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин с места событий.

Полиция Парижа задержала более 400 человек во время протестов «желтых жилетов»

Как сообщил представитель полиции, по данным на 13.00 задержаны более 400 человек. Большая часть задержанных отправлена в полицейские участники. Арестованные проведут ночь в отделениях полиции.

Отметим, что в субботу проходит четвертая волна протестов против повышения цен на топливо. За утро полиция задержала больше протестующих, чем за всю прошлую манифестацию, ФАН ведет трансляцию с места событий.

Ранее ФАН сообщало, что полиция Парижа попала в ловушку из газовых гранат.

Автор: Владимир Тулин специально для ФАН; Париж
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