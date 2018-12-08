Житель Донецка узнал в задержанном украинском моряке пытавшего его сотрудника СБУ

Донецк, 8 декабря. Житель Донецка узнал в задержанном после провокации в Керченском проливе моряке ВМС Украины ранее пытавшего его сотрудника СБУ в Бердянске. Соответствующую информацию озвучил глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов в рамках брифинга.

В ФСБ России житель Донецка обратился с заявлением о том, что в увиденном во время телевизионной трансляции задержанном украинском моряке он узнал сотрудника СБУ, который причастен к жестоким пыткам в Бердянске.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Информация об инциденте передана следователям в Донецке.

Напомним, три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу России в Керченском проливе, сотрудники ФСБ РФ остановили игнорировавшие требования остановиться украинские суда силой, применив оружие. Моряков задержали, трое из них получили ранения.