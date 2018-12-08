Сирия вновь под информационным ударом США: Госдеп «не верит» в химатаку боевиков в Алеппо

Государственный департамент США наконец решился сделать полноценное официальное заявление по произошедшей еще 24-го ноября химической атаке в сирийском Алеппо. После неуверенных высказываний представителя Госдепа по САР Джеймса Джеффри, который сказал лишь, что Вашингтон не может подтвердить факт применения боевиками отравляющих веществ, Штаты теперь и вовсе утверждают, что никакой химатаки не было в принципе. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Черное — это белое, и наоборот

Вместо этого, по утверждению Вашингтона, в Алеппо был использован слезоточивый газ, и применялся он будто бы не радикалами, а бойцами Сирийской арабской армии (САА). Таким образом, обвинения Дамаска и Москвы в адрес «умеренной оппозиции», которая провела химическую атаку против гражданских лиц, якобы являются ложными, уверяют Соединенные Штаты.

Как мы видим, американцы вновь перевернули ситуацию, поместив ее в привычный для себя контекст, где сирийский лидер Башар Асад — чуть ли не дьявол во плоти, будто бы истребляющий своих же граждан посредством химоружия. Неважно, что это не имеет ничего общего с действительностью, главное — что это укладывается в ставший уже совершенно неправдоподобным миф об этой арабской республике, навязываемый американцами.

Минобороны готово предъявить доказательства

Ответ Москвы, в отличие от США, которым потребовалось ровно две недели, не заставил себя долго ждать. В Минобороны РФ данное заявление Госдепа назвали попыткой оказать давление на представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В оборонном ведомстве подчеркнули, что Россия располагает всем набором доказательств осуществления боевиками 24-го ноября в городе Алеппо химической атаки с использованием боевого хлора против гражданского населения.

Кроме того, в МО РФ предположили, что ответные обвинения Соединенных Штатов в якобы применении слезоточивого газа войсками САР — всего лишь попытка США отвлечь международное сообщество от собственных военных преступлений против человечности в восточной части САР. Напомним, в ходе недавних авиаударов западной коалиции в районе города Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор были ранены и убиты десятки местных жителей. При этом американцы неоднократно использовали на этом направлении запрещенный большинством стран белый фосфор.

«Лучший выход — во всем обвинить Россию»

Наш собеседник — ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов — считает, что такая реакция Вашингтона была вполне ожидаемой. Он заметил, что, несмотря на противоречащие факты и доказательства, американцы все равно всегда были готовы обвинить во всех грехах Россию и ее союзников. Так и в этот раз.

«Такая позиция США выглядит странной только на первый взгляд. Очевидно, что после случившейся в Алеппо пару недель назад химатаки боевиков, американское военное командование долго консультировалось с политическим руководством, но по итогу было принято то же решение, что и обычно, — обвинить во всем Россию и сирийское правительство. В этом нет ничего нового и удивительного для Соединенных Штатов, от них вполне стоило ожидать такого», — подчеркнул востоковед.

Эти антироссийские выпады являются частью внешней политики Вашингтона, и нечто подобное мы видим в любых острых международных вопросах.

«Это один из элементов большой информационной кампании против РФ и ее стратегических союзников. В рамках этой политики и раздаются нескончаемые заявления Госдепартамента США, обвиняющие Россию во всех ужасах, происходящих в Сирии, а также в любых других регионах мира. Это, конечно, началось не сегодня и уже даже не вчера. Достаточно вспомнить, например, дело Скрипалей, последние события между РФ и Украиной в Азовском море и многое другое. Поэтому и в отношении этого инцидента в Алеппо американцы действуют проверенным способом — доказательства и факты использования боевиками хлора игнорируются, после чего подменяются очередной легендой о «плохих» Москве и Дамаске», — добавил эксперт.

Ждать ли нового удара США по Сирии?

Тем не менее представители российского Министерства обороны продолжают наступать, оперируя настоящими фактами и готовые представить реальное подтверждение своих слов.

«Надо быть готовыми к подобным нападкам Штатов, и необходимо отвечать на их несостоятельные обвинения, поэтому ответное высказывание МО РФ было абсолютно правомерным и логичным. Российская сторона, как и всегда, заняла адекватную позицию в споре с США, и надеюсь, что хотя бы часть мирового сообщества вновь отметит и оценит это. Россия реагирует лишь посредством предоставления фактов и реальных задокументированных сведений, информируя общественность о том, что произошло на самом деле», — акцентировал внимание собеседник ФАН.

Кроме того, он не исключил, что высказывания представителей Госдепа вновь готовят почву для ведения дальнейших и уже более радикальных действий в Сирии.