Французский политолог рассказал об отношении Парижа к Ходорковскому

Москва, 8 декабря. Российский олигарх Михаил Ходорковский, несмотря на его интересы в Центральноафриканской республике, не представляет никакого интереса для Парижа, заявил заведующий кафедрой международных отношений в университете Лиона Анри Жу.

«Сомневаюсь, что, даже с такими ресурсами, фигурой этого бизнесмена могли бы заинтересоваться на правительственном уровне. Мне кажется, он не представляет никакого интереса», — отметил политолог.

Он пояснил, что в настоящее время Париж стремится наладить отношения с Россией, и контактировать с олигархом не в их интересах.

«Не в интересах действующего правительства. Макрон проводит курс на восстановление диалога с Россией по многим направлениям», — подчеркнул он в интервью сетевому изданию «Политика сегодня».

Анри Жу также прокомментировал ситуацию с урегулированием в Центральноафриканской республике, участие в котором принимает Россия. Он подчеркнул, что помощь Москвы востребована в Африке. Об этом, по словам политолога, свидетельствуют рейтинги и стремление африканцев сотрудничать с РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Париж договорились продолжать сотрудничество по стабилизации в ЦАР.