«Желтые жилеты» прорвались к Елисейским полям

Париж, 8 декабря. Порядка четырех-пяти тысяч протестующих «желтых жилетов» смогли прорваться на Елисейские поля, полиция продолжает тактику выхватывания отдельных демонстрантов из толпы, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий во французской столице.

Протестующие против повышения цен на бензин местные жители сумели дойти до Елисейских полей. В то время как сотрудники правоохранительных органов продолжают вести тактику выхватывания отдельных «желтых жилетов» из толпы. Однако теперь демонстранты стали давать отпор полицейским.

Правоохранители при этом блокировали и самих активистов, толпе не удается пройти на площадь Согласия — центральную площадь Парижа.

Стоит отметить, что Елисейские поля являются негласным центром парижского гламура и не пользуются особым одобрением со стороны левых активистов. Предполагается, что в этом районе могут начаться погромы в том случае, если демонстранты окажутся заперты на этой территории города.

Напомним, акции протеста во Франции начались в середине ноября. Граждане страны выступают против повышения цен на автомобильное топливо, а также против либеральных реформ. Они требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.