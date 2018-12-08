Российскую экономику стало меньше «колбасить» от изменения цен на нефть — Силуанов

Москва, 8 декабря. Российская экономика стала более устойчивой к воздействию внешних факторов, в том числе к изменению ситуации с ценами на нефть, ее стало меньше «колбасить». Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«Если помните, как раньше нас колбасило от изменения цен на нефть? Все это приводило к изменениям уровня курсовых соотношений, изменению инфляции», — напомнил глава ведомства на сессии «Экономика роста» съезда партии «Единая Россия».

По его словам, в настоящее время зависимость сохраняется, однако на совершенно других качественных уровнях. Россия замечает влияние внешних условий, в том числе изменений цен на нефть, гораздо меньше, чем это было еще три года назад, отметил Силуанов.

Напомним, во время большого интервью, которое состоялось 6 декабря, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил устойчивость российской экономики на фоне санкций и других внешних факторов, отметив, что для этого правительство России создает определенный запас прочности. «Подушка безопасности», по его словам, защищает экономику от внешних шоков, чтобы санкционное давление не смогло оказать существенное влияние на государство.