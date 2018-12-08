В ФСБ объяснили ранения участников провокации ВМСУ

Москва, 8 декабря. В Федеральной службе безопасности России сообщили, что украинские моряки, участвовавшие в провокации ВМСУ в районе Керченского пролива, были ранены осколками обшивки корпуса катера.

Две недели назад в территориальных водах РФ были задержаны три украинских военных кораблях, которые, игнорируя предупреждения сотрудников пограничной службы ФСБ РФ, нарушили государственную границу России.

«Характер полученных ранений свидетельствует, что повреждения получены от осколков разрушившейся обшивки корпуса катера​​​. Прямых пулевых ранений нет», — сообщил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов.

Он также рассказал, что первая помощь получившим ранения морякам была оказана уже через восемь минут после получения соответствующей информации от командира катера «Бердянск».

Напомним, моряки и двое сотрудников СБУ, которые находились на борту кораблей ВМСУ, задержаны, против них возбуждено уголовное дело.

Отметим также, что президент России, комментируя инцидент в Керченском проливе, обратил внимание на то, что провокация ВМСУ была выгодна президенту Украину Петру Порошенко, желающему обострить ситуацию в стране в преддверии президентских выборов.