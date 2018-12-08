Стало известно, когда Путин обсудит контракт на пуски спутников OneWeb с Рогозиным

Москва, 8 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ход реализации контракта на запуски спутников OneWeb на российских ракетах. По всей видимости, встреча Путина и Рогозина состоится после Нового года.

«Ориентировочно, Дмитрий Рогозин должен представить все необходимые документы президенту в начале нового года», — приводит РИА Новости комментарий представителя корпорации Роскосмос.

Напомним, OneWeb — это амбициозный британский проект, предполагающий запуск на орбиту целой группировки спутников, которые в перспективе смогут обеспечить доступ в Интернет пользователей по всему миру.