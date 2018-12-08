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Историк моды Александр Васильев назвал тренды 2019 года

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Историк моды Александр Васильев назвал тренды 2019 года

Москва, 8 декабря. Российский историк моды и известный коллекционер Александр Васильев в преддверии его 60-летия рассказал о новых модных течениях и трендах в 2019 году.

Как пишет iReactor, в следующем году в моде будут восточные и весенние мотивы. Это связано с тем, что огромное влияние на тренды оказывают беженцы из стран Ближнего Востока. Так, например, важным элементов модников станет головной платок.

Самыми популярными и модными станут оттенки лилового, фиолетового, синего, голубого и желтого.

«Также нас не будет оставлять тенденция моды конца 80–90-х годов — эстетика гранж и эстетика диско не уйдет из моды, мы ее должны повсеместно ждать и встречать. Главным трендом будущего будет спорт-шик и большое направление на спортивного типа обувь, куртки, пальто и спортивные костюмы»,  — рассказал Васильев.

По его словам, на ВДНХ открылась большая выставка под названием «Гламур 80-х годов», ее можно будет посетить до конца апреля следующего года. Также Александр Васильев сообщил, что планирует открыть две выставки совместно с РЖД: одна появится на вокзале Нижнего Новгорода и расскажет гостям о путешествиях и моде XX-го века.

«Вторая выставка будет проходить в музее РЖД в Петербурге и будет посвящена 50-летию строительства БАМа и моде этого времени», — отметил он.

Автор: Ксения Пудовкина
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