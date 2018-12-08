Задержанные в Керчи корабли ВМСУ были оснащены превышающим стандарты боекомплектом

Москва, 8 декабря. Украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанные в Керченском проливе при попытке нарушить госграницу РФ, несли вооружение и боеприпасы, превышающие стандартный боекомплект. Об этом заявил начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов.

«В ходе осмотра задержанных кораблей ВМС Украины обнаружено вооружение и боеприпасы, превышающие стандартный боекомплект», — заявил Шишов.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

Три моряка ВМСУ получили ранения в ходе операции, им была оказана своевременная медицинская помощь. Задержанные признались, что получили приказ о провокации от киевского руководства. Суд арестовал задержанных на 60 суток. Среди них двое – сотрудники СБУ. Арестованных перевели в московские СИЗО «Матросская тишина» и «Лефортово». По факту провокации возбуждено уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией. Глава государства отметил, что инцидент был призван повысить рейтинг президента Украины Петра Порошенко перед выборами.

Провокация в Азовском море позволила Порошенко ввести в десяти регионах Украины военное положение. Режим может повлиять на проведение выборов президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года. Согласно опросам, Порошенко значительно уступает в предвыборной гонке Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.