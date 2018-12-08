Украинские моряки угрожали применить оружие 24 октября до провокации в Керчи

Москва, 8 декабря. Моряки ВМСУ угрожали применить оружие против российских пограничников в ходе провокации 24 октября. Военные демонстрировали приведенную в боеготовность артиллерию. Об этом заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

За месяц до инцидента в Керченском проливе военнослужащие ВМСУ провели очередную провокацию – два бронекатера ВМС Украины «Лубны» и «Кременчуг» сопровождали судно под болгарским флагом из порта Мариуполь.

«В ходе данного сопровождения неоднократно в эфире звучала угроза применения оружия в отношении российских пограничных кораблей и демонстрировалось приведение в боевую готовность артиллерийских установок», — заявил Вольский.

По словам Вольского, российские пограничники не применяли ответных действий и не отвечали угрозами на провокацию, а также не угрожали применить оружие до инцидента в Керченском проливе или после.

Напомним, три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

В ходе операции три моряка ВМСУ получили ранения, им была оказана своевременная медицинская помощь. Суд арестовал моряков на 60 суток. Моряки ВМСУ подтвердили, что получили приказ о провокации от киевского руководства.