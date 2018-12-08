Протестные акции начались у Триумфальной арки в Париже

Париж, 8 декабря. В Париже у Триумфальной арки начались протестные акции, передает из французской столицы корреспондент Федерального агентства новостей.

Прямо на площади полиция не рискует задерживать участников акции. Жандармы атакуют небольшие группы демонстрантов в переулках. Некоторые протестующие сопротивляются.

В субботу в Париже возобновились протестные акции «желтых жилетов». На месте находится корреспондент ФАН Владимир Тулин. Он следит за развитием событий. Ранее сообщалось, что полиция не пропускает в центр города парижан, которые одеты в желтые жилеты.

Протесты начались во Франции 17 ноября. Изначально они были направлены против повышения цен на бензин, сейчас люди выходят на улицу, чтобы выразить протест либеральным реформам. Они требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.