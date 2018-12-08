Сирия, 8 декабря. Минобороны РФ назвало заявление США о якобы фальсификации химатаки боевиков в Алеппо попыткой надавить на ОЗХО. Курды сообщили об убийстве трех турецких солдат в Африне. В Идлибе был застрелен полевой командир «Ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: предприняло попытку контрнаступления в «Хаджинском кармане» на юго-востоке САР.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из высокопоставленных полевых командиров в результате нападения неизвестных в южной части Идлиба.

Курды: заявили об убийстве трех турецких солдат и двух боевиков ССА** в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

Международная коалиция: уничтожила здание больницы в городе Хаджин в ходе авианалетов в провинции Дейр-эз-Зор; направила военный конвой курдам в Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Представители Госдепа Соединенных Штатов отрицают факт проведения химатаки исламистами вооруженной оппозиции в Алеппо. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило о том, что заявление Вашингтона является попыткой оказать давление на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также отвлечь мировую общественность от преступлений американских ВВС в Восточной Сирии. Напомним, боевики применили химическое оружие при обстреле административного центра провинции 24 ноября. Российские специалисты, прибывшие на место происшествия, подтвердили, что местность имеет следы химического заражения.

Между тем Отряды народной самообороны (YPG) продолжают предпринимать вылазки в тылу джихадистов протурецких вооруженных формирований. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, подконтрольные YPG источники заявили о том, что за последние двое суток радикалы «спящих ячеек» курдской группировки застрелили по меньшей мере трех турецких солдат и двух боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА). Отмечается, что нападения курдов произошли в кантоне Африн на северо-западе региона. Напомним, подпольная деятельность членов YPG активизировалась после захвата Африна исламистскими бандформированиями, поддерживаемыми Анкарой.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что террористы «Исламского государства» предприняли новую попытку контрнаступления в городе Хаджин, с целью вернуть территории, утраченные во время последних столкновений. Тем не менее, по сведениям курдских новостных порталов, атака джихадистов была отражена. Кроме того, как утверждает Twitter-канал (VivaRevolt), на данный момент под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF) находится около 60 процентов Хаджина. Однако курды продолжают нести потери в живой силе. Так, военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq) заявляет о том, что как минимум два курдских бойца погибли во время развернувшихся боев.

В Дейр-эз-Зор прибыл очередной военный конвой Соединенных Штатов. Активисты «демократических сил» обнародовали видеозапись, на которой запечатлена колонна военной техники, направляющаяся в сторону позиций курдов. Также на юго-востоке провинции продолжают работать ВВС международной коалиции во главе с США. Стало известно о том, что авианалеты западного альянса привели к полному разрушению здания больницы. Об этом сообщает телекомпания Al Ekhbariya. Напомним, накануне под ударами американских военных самолетов также погибли восемь мирных жителей Хаджина.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб произошло новое нападение на высокопоставленного лидера вооруженной оппозиции. По сведениям информационного портала Al Masdar News, один из полевых командиров террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, был убит неизвестными в южной части региона. На данный момент ни одно из вооруженных формирований, действующих в провинции, не взяло на себя ответственность за проведение налета. Предполагается, что атака могла быть совершена как членами подпольных ячеек «Исламского государства», так и радикалами противостоящего «Ан-Нусре» формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Напомним, в начале недели вооруженная конфронтация между группировками заметно обострилась.

Провинция Хама

Накануне поступали сообщения о прибытии нового военного конвоя вооруженных сил Турции на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). Как передают активисты вооруженной оппозиции, турецкие подразделения перешли через пограничный пункт «Кафр-Лясин», расположенный в северной части соседнего Идлиба, после чего направились к наблюдательному посту в городе Мурек. Напомним, в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября Анкара обязалась достичь соглашения с исламистами об их выводе из демилитаризованной зоны. Тем не менее боевики радикальных вооруженных формирований отказываются покидать занимаемые территории, при этом продолжая провоцировать столкновения с Сирийской арабской армией (САА). Согласно данным Twitter-канала (HamahNow), исламисты также угрожают активизировать боевые действия в районе долины Аль-Габ и населенного пункта Аль-Хакура к северо-западу от Хамы. В настоящий момент противоборствующие стороны ведут перестрелки в районе Аль-Латамины, передает интернет-портал Masar Press Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)