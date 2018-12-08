Москва, 8 декабря. В Федеральной службе безопасности России сообщили, что речи о блокаде украинских кораблей в Азовском море не идет. Напомним, две недели назад ВМСУ утроили провокацию в районе Керченского пролива.

После этого киевские власти неоднократно заявляли, что якобы в Азовском море для украинских судов действуют некие ограничения судоходства. Эти утверждения на брифинге в субботу опроверг глава департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ России Алексей Вольский.

«Никакой речи о так называемой морской блокаде [в Азовском море] не идет», — подчеркнул он.

Вольский напомнил, что с 1 апреля по 1 декабря текущего года через Керченский пролив прошли 18 тысяч 783 судна. Перед прохождением Керчь-Еникальского канала было осмотрено 2052 судна или всего 12% от общего количества.

Две недели назад три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Нарушители государственной границы были задержаны, провокация ВМСУ координировалась сотрудниками СБУ.