Москва, 9 декабря. Угрозы об открытии огня на поражение против российских кораблей поступали от пограничных судов Украины с августа, сообщил в субботу первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

Как он уточнил, украинские пограничники заявляли, что применят оружие, если корабли РФ подойдут к ним ближе чем на 3,5 километра.

«Украинские пограничные катера в радиоэфире заявляли о том, что, если к ним приблизятся российские корабли и катера на дистанцию меньше 20 кабельтовых, по ним будет открыт огонь на поражение», — сказал Вольский.

Он подчеркнул, что угрозы украинской стороны в августе положили начало новому витку провокаций и нагнетания напряженности в Азовском море.

Три украинских военных корабля нарушили российскую границу в Черном море 25 ноября. Суда взяли курс на керченский пролив, выполняя попутно опасные маневры. Требования российских пограничников украинские моряки игнорировали.

Чтобы задержать корабли, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали международного законодательства. Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Киева.