Протесты в Париже: такси помогают «желтым жилетам» добраться до Триумфальной арки

Париж, 8 декабря. Участники протеста «желтых жилетов», путь которых к Триумфальной арке блокирует полиция, нашли способ преодолеть кордоны. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий, протестующие едут к Триумфальной арке на такси.

В районе улицы Boulevard Saint-Michel полицейские задерживают и досматривают всех прохожих. Корреспонденту ФАН пять раз пришлось доставать русский паспорт – этот документ местную полицию удовлетворяет. Также несколько раз проверяли содержимое рюкзака.

При обнаружении желтого жилета моментально следует арест, поэтому многие участники протестов садятся в такси, чтобы добраться до Триумфальной арки, избежав досмотра. Такси, передает корреспондент ФАН, пока полицейские не останавливают.

Напомним, Федеральное агентство новостей ведет прямой репортаж из центра Парижа.