Экс-врач «Спартака» обвинил Карреру в травме Ещенко

Москва, 8 декабря. В травме защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко виноват штаб бывшего тренера футбольного клуба Массимо Карреры, заявил экс-врач красно-белых Лю Хуньшень.

Он отметил, что за последние полтора года футболисты клуба перенесли в общей сложности шесть травм крестообразных связок. По словам врача, данная травма является самой тяжелой. Он пояснил, что к ней приводит неправильное распределение нагрузок.

«Она связана, во-первых, с нагрузками, неправильной физической готовностью футболиста. Во-вторых, нужно вовремя ставить физическую готовность», — рассказал Хуньшень в интервью телеканалу «360».

Как он отметил, в начале сезона физическая нагрузка футболистов увеличивается, в середине сезона ее необходимо снизить, а к концу игроки должны просто поддерживать форму. Хуньшень добавил, что избежать травм крестообразных связок возможно. Медик отметил, что прежде всего вовремя о дискомфорте должен сообщить врачу сам спортсмен.

«Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Массимо Карреры», — заключил он.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Андрей Ещенко перенес операцию на колене в Риме, восстановление после травмы займет около полугода. До Ещенко травму крестообразной связки колена перенесли еще пять футболистов клуба — Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Георгий Тигиев, Георгий Джикия, Самюэль Жиго.