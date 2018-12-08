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Шахназаров: «Мосфильм» пригласил девочку на обещанную Путиным экскурсию

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Шахназаров: «Мосфильм» пригласил девочку на обещанную Путиным экскурсию

Москва, 8 декабря. Девочку вместе с семьей пригласили на экскурсию в студию «Мосфильма» по обещанию президента РФ Владимира Путина. Визит запланирован на субботу, сопровождать гостей будет директор киностудии Карен Шахназаров и режиссер Никита Михалкова.

«Да, она приедет к нам… мама, папа, сестра ее. Я встречу их, покажу все», — рассказал Шахназаров в комментарии РИА Новости.

В среду Путин посетил форум добровольцев России во дворце спорта ЦСКА Арена в Москве. Глава государства принял участие в проекте «Мечтай со мной», который исполняет желание тяжелобольных детей. Путину предложили взять со стенда несколько конвертов с мечтами. Лидер РФ открыл пять оставшихся конвертов и пообещал исполнить желания, в том числе организовать экскурсию на «Мосфильм» для девочки, которая мечтает увидеть мир кино изнутри.

Кроме того, в одном из конвертов была мечта мальчика снять фильм о самолете Ил-96. Путин пообещал, что мальчика пригласят в Москву и познакомят с летчиками специального отряда «Россия». Ребенок сможет увидеть Ил-96 и запечатлеть его на камеру.

Автор: Софья Куликова
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