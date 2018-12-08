Не нравится — уезжай: украинский политик отреагировал на фото Порошенко с бойцом ВСУ с шевронами СС

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с украинскими десантниками, один из которых имеет на форме шевроны танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Фотографии с десантниками, размещенные также на сайте президента Украины, были сделаны в Житомирской области 6 декабря. Там, выступая перед бойцами десантно-штурмовых войск Украины, Петр Порошенко заявил, что в современной истории ВСУ «нет ни одной страницы, где бы речь не шла о десантниках и их подвигах», совершенных в «боях с российским агрессором».

Но пользователи соцсетей обратили внимание не на дифирамбы, которые так искусно поет Порошенко десантникам, а на его общую фотографию с ними, точнее — на третьего слева бойца, прикрепившего эмблему дивизии СС с черепом и скрещенными костями на камуфляж.

«Надо было Петрушке на шапку шеврон пришить вместо трезуба», — написали пользователи Facebook.

«Фашики со своим фюрером», — отметили другие.

«Арийцы? Белая кость, голубая кровь, хозяева мира? Были тут уже арийцы семьдесят лет назад, поинтересуйтесь их судьбой. Тоже ведь думали, что навсегда, что сильные, что оружие у них непобедимое. Закопали их давно. Тех, кто поудачливее, пристрелили, неудачников вздернули. И вас то же ожидает в самом недалеком будущем», — возмутились третьи.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник полагает, что появление на фото возле Порошенко десантника со знаком СС не было случайным.

«Помните шеврон на кителе Порошенко с надписью «Циничный Бандера»? Он не стесняется открыто демонстрировать, что является прислужником фашизма, как и его кумир — Бандера. А некоторые недалекие из ВСУ берут пример с Порошенко и считают, что они такие бравые ребята. В общем-то, неудивительно. Все в пределах неонацистской идеологии, идеологии бандеровщины, которую исповедует Порошенко. Радует только одно — что среди десантников нашелся пока только один такой идиот», — сказал Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам украинского политика, идеология, исповедуемая и распространяемая Порошенко, выражается в ненависти ко всему русскому, советскому.

«Это идеология разжигания вражды в народе, пособничество международному терроризму. Но глубоко ли эта болезнь поразила украинцев, можно понять, сравнив, сколько людей на Украине, вопреки запретам властей, выходят праздновать 9 мая, а сколько — 14 октября, годовщину создания Украинской повстанческой армии, запрещенной в России. Это миллионы против десяти тысяч от силы. Их мало, но они агрессивны», — заметил Владимир Олейник.

При этом он констатировал, что Европа делает вид, что не замечает фашизм у себя под носом.

«Европа руководствуется принципом: «Да, он сукин сын, но он наш сукин сын». Недавно Ангела Меркель приезжала на Украину. Германия обычно очень остро реагирует на любые проявления неонацизма, а тут — тишина. Значит, культивируют», — заметил Олейник.

Он добавил, что чем беднее украинский народ, тем проще этот неонацизм в нем взращивать.